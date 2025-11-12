Virginia reage sobre suposto 'barraco' com Vini Jr. após polêmica com personal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca decidiu se manifestar publicamente sobre os rumores de que estaria passando por uma crise no relacionamento com Vini Jr. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora negou qualquer desentendimento com o jogador e assegurou que os dois continuam juntos.

Ao ser questionada sobre os boatos de uma briga, Virginia foi direta: “Não. Não teve nada de briga. [O namoro] está firme e forte”, afirmou, encerrando os rumores que tomaram conta da internet nas últimas horas.

Personal trainer e foto apagada

A polêmica ganhou força quando fãs notaram que Vini Jr., de 25 anos, havia apagado uma foto romântica com Virginia dos Stories. A coincidência com outro vídeo viral aumentou a suspeita de uma possível crise.

Na gravação, Virginia aparece sendo massageada pelo personal trainer Michael Gomes logo após um treino. “Isso aqui é para quê?”, pergunta ela, e ele responde: “Dar uma relaxada na sua musculatura”. Entre risos, a influenciadora ainda brinca: “Depois uma banheirinha de gelo será?”.

O vídeo gerou uma série de comentários insinuando ciúmes por parte do atacante da Seleção Brasileira, levando muitos a especularem sobre o futuro do casal. No entanto, os dois fizeram questão de desmentir qualquer crise.

Poucas horas depois, Vini publicou um vídeo ao lado de Virginia no TikTok com a legenda “Só selfiezinha”, gesto que foi suficiente para tranquilizar os fãs e afastar os boatos.

Sem Vini Jr. no Carnaval 2026

Durante a entrevista, Virginia também comentou sobre a possibilidade de contar com a presença do namorado durante os compromissos do Carnaval. Segundo ela, a agenda intensa de jogos dificulta qualquer planejamento.

“Não tem previsão, o menino não tem agenda. É muito complicado. Até falo: ‘Gente, que vida é essa?’. Mas é a vida que ele ama, e não tem folga, né? É jogar, jogar, jogar. Nem a gente tem folga, quem dirá no Carnaval”, brincou.