Lembra dele? Cantor Akon é preso nos EUA e motivo vem à tona

Contudo, apesar da ambição, a Akon City nunca saiu do papel. O terreno de 500 hectares cedido pelo governo senegalês voltou ao controle do Estado após anos sem progresso. Não houve obras significativas, nem infraestrutura básica. O projeto enfrentou falta de financiamento, ausência de parceiros sólidos e críticas por falta de transparência. - (crédito: Instagram @akon)

Akon, 52, voltou aos holofotes de maneira negativa na última semana. O cantor foi detido na sexta-feira (7), nos Estados Unidos, após ignorar uma audiência judicial que tratava da suspensão de sua carteira de motorista.

Segundo o site TMZ, o artista passou menos de seis horas sob custódia e foi liberado no mesmo dia. O episódio é reflexo de um processo que teve início em setembro de 2023, quando Akon foi abordado por policiais no estado da Geórgia após seu carro apresentar uma falha na bateria.

Na ocasião, os agentes constataram que sua habilitação estava suspensa e apreenderam também um cigarro eletrônico considerado ilegal. Mesmo convocado para se explicar em audiência, o cantor não compareceu, o que resultou em sua detenção. Até o momento, sua equipe segue em silêncio sobre o caso.

Passagem polêmica pelo Brasil

No ano passado, durante sua passagem pelo país para o Rock in Rio, Akon frustrou fãs ao cancelar sem aviso prévio um show no Rio de Janeiro. O evento, intitulado "After Party Hosted By Akon & Friends", aconteceria na zona oeste da capital fluminense. Contratado para ser a principal atração da noite de domingo (22), o cantor simplesmente não apareceu.

A organização lamentou o ocorrido: “Informamos que, por motivos alheios à nossa vontade, na última noite de domingo (22), o artista Akon, sem prévio aviso, cancelou sua participação no evento, tendo descumprido o contrato”, dizia a nota oficial.

“Lamentamos o ocorrido e esclarecemos que compartilhamos o mesmo sentimento de frustração de todos aqueles que compraram os ingressos”. Nas redes sociais, a revolta foi imediata entre os admiradores.

“Falta de respeito. Ninguém deu uma justificativa e nem avisaram que ele não ia se apresentar em nenhum momento”, criticou um fã. Outro foi mais sarcástico: “Cancelou porque não canta sem playback”. Comentários como “a passagem do Akon no Brasil tá sendo um fiasco” ecoaram entre os decepcionados.