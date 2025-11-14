Gretchen manda recado desbocado após aplicar produto no bumbum: 'Recalcada'

Gretchen, 66, voltou a ser assunto nas redes sociais após realizar uma nova aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato) no bumbum e, como de costume, não ficou calada diante das críticas. Durante uma live no Instagram nesta sexta-feira (14), a cantora se manifestou com firmeza e respondeu aos comentários negativos que leu sobre o procedimento estético.

“Tem aquela galera feminina, invejosa, recalcada, frustrada, mal amada, que vai falar coisa que não sabe. Já esclareci isso em alguns vídeos essa semana: PMMA não é hidrogel e nem silicone industrial. O PMMA que usei, uso e vou continuar usando se for necessário é o Biossimetric, este é o verdadeiro”, afirmou.

Gretchen fez questão de destacar que o produto utilizado em seu procedimento é autorizado e comercializado exclusivamente para uso médico, com nota fiscal.



“Este produto só se vende com nota fiscal para os médicos. Não adianta vocês chegarem lá nas matérias e comentarem: 'PMMA mata', 'você é louca'... A bunda é minha, a perna é minha e eu uso no meu corpo o que eu quiser”, disparou.

O PMMA, embora permitido em determinadas aplicações, é alvo constante de debates na comunidade médica por ser um material não absorvível, com potencial para provocar reações adversas em alguns casos.

Mesmo assim, Gretchen deixou claro que está satisfeita com os resultados e reforçou que não se abala com comentários maldosos.



“A opinião sobre mim só importa para uma pessoa, para mim mesma. Se eu me olhar no espelho e achar eu perfeita, como estou realmente porque estou num momento tão pleno da minha vida, meu rosto está maravilhoso e o PMMA também. Estou com uma bunda maravilhosa”, afirmou.

A artista ainda fez um apelo por mais empatia entre mulheres e criticou a cultura de ataques gratuitos nas redes sociais:

“Eu quando vejo uma mulher se cuidando, eu apoio, eu digo que ela é linda, que ela é incrível, é assim que eu lido. As mulheres deviam ser assim umas com as outras, mas, vocês, frustradas, infelizes, que não se amam e precisam criticar, podem criticar — na minha rede eu vou bloquear. As minhas seguidoras são mulheres felizes, bem cuidadas, amadas, que gostam de me elogiar”, concluiu.