Jornalista da TV Globo é atacado por pitbull e expõe dona na web - (crédito: TV Globo)

O apresentador José Roberto Burnier, de 65 anos, revelou nas redes sociais que foi vítima de um ataque envolvendo um cachorro da raça pitbull enquanto passeava com seus animais de estimação.

O episódio ocorreu neste domingo (7) e foi relatado pelo jornalista por meio de uma publicação acompanhada de imagens que mostram ferimentos nas mãos e marcas de sangue provocadas pela ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o âncora do telejornal "SP2", exibido pela TV Globo, o pitbull estava sem guia quando se aproximou dele e de seus cães.

Burnier afirmou que o animal partiu para o ataque, causando ferimentos tanto nele quanto em uma de suas cachorras.

Ao comentar o caso, ele direcionou críticas à tutora do cão, que, segundo seu relato, caminhava com três animais no momento da confusão.

"Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras", escreveu.

A situação também levou o jornalista a questionar a responsabilidade de alguns proprietários de animais.

Em seu desabafo, ele demonstrou indignação com a falta de cuidados adotada pela dona do pitbull e ressaltou os riscos que esse tipo de comportamento representa para a coletividade.

O episódio voltou a colocar em evidência as regras que disciplinam a circulação de cães em espaços públicos.

A legislação estadual prevê que qualquer cachorro deve ser conduzido com guia em ruas, praças e demais áreas urbanas.

Para determinadas raças consideradas de maior potencial agressivo, entre elas o pitbull, o uso de focinheira também é exigido.

Para Burnier, o descumprimento dessas normas contribui diretamente para a ocorrência de acidentes que poderiam ser evitados.