Caso Maiara: público pede internação à força da artista e equipe reage

Um vídeo registrado durante a chegada da cantora Maiara ao aeroporto de Querência, no interior de Mato Grosso, provocou intensa repercussão nas redes sociais nos últimos dias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A sertaneja desembarcava de uma aeronave particular ao lado da irmã e parceira musical, Maraisa, quando foi filmada interagindo com pessoas que a aguardavam no local antes de seguir para um compromisso profissional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As imagens rapidamente se espalharam pela internet e abriram espaço para uma série de comentários sobre a aparência da artista.
Muitos internautas demonstraram preocupação e passaram a especular sobre seu estado de saúde, observando mudanças físicas percebidas no registro.
Entre as manifestações publicadas nas plataformas digitais, alguns usuários expressaram inquietação com a condição da cantora, sugerindo até uma internação a força.
“Parece que ela tá definhando em vida. Bizarro”, escreveu uma pessoa. “Sinto que ela mal consegue ficar de pé”, comentou outra.
“Quem ama essa mulher deveria parar a agenda e forçar uma internação”, afirmou uma usuária. “Maraisa deveria pausar a agenda e tentar convencer Maiara a se cuidar”, opinou outra.
Equipe emitiu comunicado
Diante da grande repercussão do caso, a equipe responsável pela carreira da cantora decidiu se posicionar oficialmente.
Em nota divulgada à imprensa, a assessoria negou os rumores envolvendo a saúde da artista e garantiu que não existe motivo para preocupação.
Segundo o comunicado, Maiara “goza de plena saúde e integridade”. Os representantes da sertaneja também alegaram que determinadas publicações teriam sido manipuladas para gerar interpretações equivocadas sobre sua condição física.
Ainda conforme a nota, alguns conteúdos compartilhados nas redes apresentariam “cortes descontextualizados e edições tendenciosas”, contribuindo para a disseminação de uma “falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada”.
A assessoria informou ainda que providências jurídicas já começaram a ser tomadas contra os responsáveis pelas publicações consideradas prejudiciais à imagem da cantora.
Maiara, da dupla com Maraisa, volta a preocupar fãs em novo vídeo. pic.twitter.com/ia99ckR0Vc— POPTime (@poptime) June 5, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Juliette revela estado de saúde após sofrer mal súbito em evento
- Mariana Morais Jornalista da TV Globo é atacado por pitbull e expõe dona na web
- Mariana Morais 5 sinais da doença que deixou Carolina Dieckmmann em estado grave
- Mariana Morais Deolane é exposta pela irmã e cartas amorosas recebidas na prisão vêm à tona
- Mariana Morais Conheça os sintomas da infecção grave que acometeu Carolina Dieckmmann
- Mariana Morais Gustavo Mioto se recusa a tirar foto com Ana Castela e gera climão