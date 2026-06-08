Caso Maiara: público pede internação à força da artista e equipe reage

Um vídeo registrado durante a chegada da cantora Maiara ao aeroporto de Querência, no interior de Mato Grosso, provocou intensa repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

A sertaneja desembarcava de uma aeronave particular ao lado da irmã e parceira musical, Maraisa, quando foi filmada interagindo com pessoas que a aguardavam no local antes de seguir para um compromisso profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As imagens rapidamente se espalharam pela internet e abriram espaço para uma série de comentários sobre a aparência da artista.

Muitos internautas demonstraram preocupação e passaram a especular sobre seu estado de saúde, observando mudanças físicas percebidas no registro.

Entre as manifestações publicadas nas plataformas digitais, alguns usuários expressaram inquietação com a condição da cantora, sugerindo até uma internação a força.

“Parece que ela tá definhando em vida. Bizarro”, escreveu uma pessoa. “Sinto que ela mal consegue ficar de pé”, comentou outra.

“Quem ama essa mulher deveria parar a agenda e forçar uma internação”, afirmou uma usuária. “Maraisa deveria pausar a agenda e tentar convencer Maiara a se cuidar”, opinou outra.

Equipe emitiu comunicado

Diante da grande repercussão do caso, a equipe responsável pela carreira da cantora decidiu se posicionar oficialmente.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria negou os rumores envolvendo a saúde da artista e garantiu que não existe motivo para preocupação.

Segundo o comunicado, Maiara “goza de plena saúde e integridade”. Os representantes da sertaneja também alegaram que determinadas publicações teriam sido manipuladas para gerar interpretações equivocadas sobre sua condição física.

Ainda conforme a nota, alguns conteúdos compartilhados nas redes apresentariam “cortes descontextualizados e edições tendenciosas”, contribuindo para a disseminação de uma “falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada”.

A assessoria informou ainda que providências jurídicas já começaram a ser tomadas contra os responsáveis pelas publicações consideradas prejudiciais à imagem da cantora.