'Matem logo!': Mayk Leão teme pela vida após morte em chácara

'Matem logo!': Mayk LeÃ£o teme pela vida apÃ³s morte em chÃ¡cara - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Uma publicação feita por Mayk Leão nas redes sociais causou forte repercussão entre seus mais de 2,5 milhões de seguidores nesta segunda-feira (8).

O influenciador revelou ter encontrado um de seus animais morto em sua chácara localizada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e associou o episódio a uma suposta tentativa de intimidação.

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Abalado com a situação, Mayk afirmou acreditar que a morte do bode não ocorreu de forma natural.

Segundo ele, o caso estaria ligado às declarações que costuma fazer sobre fenômenos envolvendo OVNIs, tema que o tornou conhecido nacionalmente após relatar um suposto avistamento em sua propriedade.

Em vídeos publicados na internet, o influenciador aparece chorando enquanto registra o animal já sem vida.

Durante o desabafo, ele demonstrou preocupação com a própria segurança e fez um apelo emocionado.

"O próximo vai ser eu? Matem logo, não fiquem judiando dos bichos, eles não têm culpa de nada. Por que vocês fizeram isso?", afirmou.

Na sequência, Mayk voltou a dizer que estaria sendo alvo de perseguição e acusou pessoas não identificadas de tentarem fazê-lo abandonar seus relatos e denúncias.

"Depois vocês dizem que é tudo mentira. Olha o que eu estou sofrendo. Vocês são horríveis! Vocês tão tentando de tudo pra me silenciar! Estão destruindo tudo pra eu ficar quieto! Vocês são uns monstros!", declarou.

Apesar das suspeitas levantadas pelo influenciador, ainda não existe uma conclusão oficial sobre a morte do animal.

Entre os comentários nas redes sociais, alguns usuários sugeriram a possibilidade de uma picada de cobra, mas a hipótese não foi confirmada por especialistas.

O resultado do exame que poderá esclarecer a causa da morte ainda não foi divulgado.

Com a repercussão do caso, a ativista Luísa Mell entrou em contato com Mayk Leão e colocou-se à disposição para auxiliá-lo na realização dos procedimentos necessários para identificar o que provocou a morte do animal.