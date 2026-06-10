Anitta debocha do 'jogo do tigrinho' e web atribui cutucada à Virginia

Uma publicação de Anitta nas redes sociais movimentou os internautas e gerou especulações sobre uma possível referência a Virginia Fonseca.
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A cantora viajou de jatinho particular para os Estados Unidos, onde participa da abertura da Copa do Mundo, e aproveitou o trajeto para gravar um vídeo descontraído que acabou repercutindo na web.
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Durante a gravação, compartilhada na noite da última terça-feira (9), a artista improvisou alguns versos em estilo freestyle enquanto mostrava a viagem.
Em determinado momento, ela mencionou os populares jogos de apostas online conhecidos como "tigrinho", comentário que chamou a atenção dos seguidores.
"Olha essa estrutura que maneirinho, tô tirando onda tudo isso sem tigrinho", diz a artista no vídeo.
A fala rapidamente ganhou repercussão no X, antigo Twitter, onde diversos usuários passaram a relacioná-la à influenciadora Virginia Fonseca.
A associação surgiu porque Virginia já esteve envolvida em debates sobre a divulgação de plataformas de apostas nas redes sociais e chegou a prestar depoimento à CPI das Bets.
Entre os comentários publicados na plataforma, alguns internautas interpretaram a frase como uma indireta direcionada à influenciadora.
"Pena que Virginia Fonseca não pode dizer o mesmo", soltou uma conta.
Outros usuários seguiram na mesma linha e fizeram piadas com a situação. "Matou a tigresa", disse outro com um gif de Virginia.
"É isso, esfrega na cara mesmo", comentou um terceiro. "A indireta pra tigrinha kkkkkkkk qual foi a treta delas em?", soltou outro.
"O mais novo hiperfoco da artista", disse mais um. "Sim amor, isso sim é ser Artista com A maiúsculo", reiterou outro usuário.
Apesar das interpretações dos fãs, Anitta não citou nomes nem indicou diretamente que a declaração tivesse qualquer destinatário específico.
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