Voz de Rodriguinho vira piada após show e filho reage: 'Precisa melhorar'

Uma apresentação recente de Rodriguinho em Carapicuíba, na Grande São Paulo, repercutiu nas redes sociais após vídeos do show viralizarem entre os internautas.
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As imagens, gravadas durante o evento Supreme na Laje, mostram o cantor enfrentando dificuldades vocais ao interpretar o hit “Fatalmente”, lançado em 2008.
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Nas gravações compartilhadas na internet, o artista aparece com a voz rouca e em alguns momentos reduzindo o esforço vocal, enquanto o público acompanha a música.
O desempenho rapidamente gerou uma onda de comentários e críticas por parte dos usuários das redes sociais.
“A voz do Rodriguinho está péssima. O que rolou gente? (risos)”, quis saber um. “Realmente é hora de dizer a Deus”, comentou outro.
“Esse cara não sabe a hora de parar, não. Nitidamente que ele não aguenta mais. Sem condições, ele nem canta direito. O público que tá cantando pra ele”, disparou mais um.
Diante da repercussão negativa, Gaab, filho do cantor, decidiu se pronunciar publicamente para defender o pai.
Também cantor, ele utilizou as redes sociais para afirmar que Rodriguinho reconhece as limitações atuais da voz e já está tomando medidas para cuidar da saúde vocal.
"Família, meu pai tem total consciência que precisa melhorar a voz e, inclusive, ele está cuidando! Mas ele não pode deixar de cantar as músicas dele e a história dele por conta disso. Ele tem fãs que amam a história dele e se sentem parte da história, que foi marcada na adolescência, ou em algum momento da vida que trás boas lembranças!", declarou.
Na sequência, Gaab respondeu diretamente aos críticos e pediu mais empatia com a trajetória construída pelo artista ao longo da carreira.
“Se vocês não curtem, é só não ir no show e não assistir os vídeos que aparece dele. Está tudo bem! Entendo perfeitamente o posicionamento de vocês, mas tá na hora de vocês começarem a entender o lado de cá. Existe uma história linda, que faz parte da vida de muitas pessoas… Se não fez parte da sua, então vai atrás da sua história!”, concluiu ele.
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