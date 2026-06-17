Esposa de Regis Danese queima Labubu após casa pegar fogo

Esposa de Regis Danese bota fogo em Labubu após incêndio em casa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um episódio envolvendo um boneco Labubu chamou atenção nas redes sociais após o incêndio que atingiu a casa de Regis Danese e sua família.

Nesta terça-feira (16), Kelly Danese compartilhou imagens mostrando que decidiu destruir o brinquedo, que apareceu sendo queimado enquanto ela fazia uma oração.

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A gravação foi publicada nos stories do Instagram e surgiu em meio aos comentários de internautas que relacionaram o item ao incêndio ocorrido um dia antes.

O boneco estava no quarto de Brunno Danese, filho mais velho do cantor, justamente o ambiente que sofreu os maiores danos causados pelas chamas.

Ao mostrar o objeto sendo consumido pelo fogo, Kelly explicou o motivo da decisão.

“Gente, o pessoal tá falando muito do Labubu que tinha no quarto do Brunno… Olha lá… Estou queimando ele aqui agora. Que todo mal seja queimado agora, em nome de Jesus”, afirmou.

A repercussão acontece logo após o susto vivido pela família na segunda-feira (15). Na ocasião, Brunno Danese recorreu às redes sociais para exibir parte dos prejuízos provocados pelo incêndio e informar aos seguidores que todos estavam bem.

As imagens compartilhadas por ele mostraram os danos deixados pelo fogo dentro da residência, especialmente no quarto onde o boneco estava.

Apesar do impacto material, o filho do cantor tranquilizou amigos e fãs ao confirmar que ninguém ficou ferido durante o incidente.