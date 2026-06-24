Fã sobe em palco de João Gomes e impressiona com pedido inusitado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um momento inesperado marcou o show de João Gomes durante os festejos de São João em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, na noite da última terça-feira (23).

Ao convidar um fã para dividir o palco com ele, o artista acabou sendo surpreendido por um pedido bastante inusitado.

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O fã, identificado como Diego, foi chamado para participar da apresentação e rapidamente conquistou a atenção do público.

No entanto, em vez de aproveitar a oportunidade para falar sobre o cantor pernambucano, ele revelou que seu grande sonho era conhecer Joelma.

“Eu sou fã da Joelma”, declarou o rapaz. Sem esconder a admiração pela artista paraense, João Gomes respondeu: “Eu também sou muito fã”.

A conversa, porém, não terminou aí. Aproveitando a oportunidade, Diego pediu que o cantor o ajudasse a realizar o desejo de encontrar Joelma pessoalmente.

“Me dê essa força, foi o nome de Jesus que me trouxe até aqui”, disse o fã.

Diante do apelo, João Gomes optou pela sinceridade e explicou que não poderia prometer algo que não estava ao seu alcance.

“O que eu podia fazer eu fiz já, hoje eu só posso fazer isso por você. Eu tenho que ser verdadeiro. Muito barulho para o Diego, que Deus te abençoe, você trouxe alegria dançando pro povo”, afirmou o artista.

Emocionado com a resposta e com a oportunidade de estar no palco, Diego se ajoelhou diante do cantor para agradecer. A atitude fez João reagir imediatamente.

“Não ajoelhe pra mim não, ô pecado, Jesus. Tamo junto, você é um cara de muita energia boa e muito brilho”, respondeu.

A cena foi registrada por pessoas presentes no evento e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Nos comentários, muitos internautas elogiaram a postura do cantor e destacaram sua humildade.

“João é um ser ímpar, abençoado por Deus”, escreveu um perfil. “E quem não é fã de Joelma e João Gomes?”, comentou outro usuário. “Pessoa com a humildade de João Gomes é difícil de ver”, destacou mais um seguidor.