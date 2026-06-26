Repórter da Globo deixa cobertura da Copa após passar mal ao vivo - (crédito: TV Globo)

Alex Escobar anunciou nesta quinta-feira (25) que não seguirá na cobertura da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi divulgada pelo próprio jornalista nas redes sociais, dias depois do mal-estar que sofreu durante uma transmissão ao vivo diretamente dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na publicação, o apresentador explicou que optou por interromper o trabalho após conversar com familiares e colegas da Globo, além de refletir sobre seu estado de saúde.

Segundo ele, apesar de os exames realizados não terem identificado nenhuma alteração grave, decidiu priorizar a investigação da causa do episódio antes de voltar às atividades profissionais.

"Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir.

Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!!", escreveu.

O jornalista afirmou que está bem, agradeceu pelas inúmeras mensagens de apoio recebidas nos últimos dias e garantiu que continuará compartilhando novidades sobre sua recuperação enquanto realiza o acompanhamento médico.