A doença sem cura que deixou Michael Jackson 'branco'; conheça os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mudança na aparência de Michael Jackson acompanhou boa parte de sua carreira e se transformou em um dos temas mais comentados sobre o artista.

Enquanto o cantor acumulava sucessos e revolucionava a música pop, o tom de sua pele ficava progressivamente mais claro, despertando curiosidade em todo o mundo.

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Apesar das especulações, ele nunca escondeu a verdadeira causa dessa transformação: o vitiligo.

Sem cura definitiva, mas com tratamentos capazes de controlar sua evolução, o vitiligo é uma doença autoimune que afeta aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo.

A condição ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina, pigmento que dá cor à pele.

Os primeiros sinais



Os sinais do vitiligo costumam surgir de forma gradual. Pequenas manchas esbranquiçadas aparecem, principalmente, em regiões como rosto, mãos, braços, pés e áreas frequentemente expostas ao sol.

Com a progressão da doença, essas manchas podem aumentar e atingir outras partes do corpo. A doença não é contagiosa e é indolor.

Tratamento

Entre as formas de tratamento estão medicamentos de uso tópico, fototerapia com luz ultravioleta e, em situações específicas, procedimentos cirúrgicos.

Nos casos em que a despigmentação atinge grande parte do corpo, alguns pacientes ainda recorrem à despigmentação das áreas preservadas para uniformizar o tom da pele.