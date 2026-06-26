A doença sem cura que deixou Michael Jackson 'branco'; conheça os sintomas

A mudança na aparência de Michael Jackson acompanhou boa parte de sua carreira e se transformou em um dos temas mais comentados sobre o artista.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Enquanto o cantor acumulava sucessos e revolucionava a música pop, o tom de sua pele ficava progressivamente mais claro, despertando curiosidade em todo o mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Apesar das especulações, ele nunca escondeu a verdadeira causa dessa transformação: o vitiligo.
Sem cura definitiva, mas com tratamentos capazes de controlar sua evolução, o vitiligo é uma doença autoimune que afeta aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo.
A condição ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina, pigmento que dá cor à pele.
Os primeiros sinais
Os sinais do vitiligo costumam surgir de forma gradual. Pequenas manchas esbranquiçadas aparecem, principalmente, em regiões como rosto, mãos, braços, pés e áreas frequentemente expostas ao sol.
Com a progressão da doença, essas manchas podem aumentar e atingir outras partes do corpo. A doença não é contagiosa e é indolor.
Tratamento
Entre as formas de tratamento estão medicamentos de uso tópico, fototerapia com luz ultravioleta e, em situações específicas, procedimentos cirúrgicos.
Nos casos em que a despigmentação atinge grande parte do corpo, alguns pacientes ainda recorrem à despigmentação das áreas preservadas para uniformizar o tom da pele.
Saiba Mais
- Mariana Morais Repórter da Globo deixa cobertura da Copa após passar mal ao vivo
- Mariana Morais Luciano Huck toma atitude após suposta demissão de Virginia vir à tona
- Mariana Morais Shakira e Léo Santana posam juntos e real motivo do encontro vem à tona
- Mariana Morais Pai de Isabel Veloso se pronuncia após Lucas Borbas anunciar noivado
- Mariana Morais Anitta é desmascarada e amizade com Rodrigo Branco vem à tona após críticas
- Mariana Morais Karoline Lima e Léo Pereira planejam casamento após Copa do Mundo, aponta jornal