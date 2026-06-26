InícioColunistas#Mariana Morais
SAÚDE!

A doença sem cura que deixou Michael Jackson 'branco'; conheça os sintomas

Por décadas o tom de pele do astro pop foi alvo de debates e teorias conspiratórias

A doença sem cura que deixou Michael Jackson 'branco'; conheça os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)
A doença sem cura que deixou Michael Jackson 'branco'; conheça os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mudança na aparência de Michael Jackson acompanhou boa parte de sua carreira e se transformou em um dos temas mais comentados sobre o artista.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Enquanto o cantor acumulava sucessos e revolucionava a música pop, o tom de sua pele ficava progressivamente mais claro, despertando curiosidade em todo o mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Apesar das especulações, ele nunca escondeu a verdadeira causa dessa transformação: o vitiligo.

Sem cura definitiva, mas com tratamentos capazes de controlar sua evolução, o vitiligo é uma doença autoimune que afeta aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo.

A condição ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina, pigmento que dá cor à pele.

Os primeiros sinais

Os sinais do vitiligo costumam surgir de forma gradual. Pequenas manchas esbranquiçadas aparecem, principalmente, em regiões como rosto, mãos, braços, pés e áreas frequentemente expostas ao sol.

Com a progressão da doença, essas manchas podem aumentar e atingir outras partes do corpo. A doença não é contagiosa e é indolor.

Tratamento

Entre as formas de tratamento estão medicamentos de uso tópico, fototerapia com luz ultravioleta e, em situações específicas, procedimentos cirúrgicos.

Nos casos em que a despigmentação atinge grande parte do corpo, alguns pacientes ainda recorrem à despigmentação das áreas preservadas para uniformizar o tom da pele.

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/06/2026 12:03 / atualizado em 26/06/2026 12:03
SIGA
x