Prefeito acusa Gusttavo Lima de roubar dinheiro da população e cantor reage

A ausência de Gusttavo Lima no São João de Surubim, no Agreste de Pernambuco, gerou uma crise entre a Prefeitura e a equipe do cantor.

Após o artista cancelar, pela segunda vez, a apresentação prevista para a cidade, o prefeito Cléber Chaparral (UNIÃO) exigiu a devolução do cachê de R$ 1.353.000 e determinou a retenção dos caminhões que transportavam os equipamentos do sertanejo até que o dinheiro seja ressarcido aos cofres públicos.

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O anúncio foi feito na noite do último sábado (27), diretamente do palco da festa, diante do público que aguardava o show.

Durante o discurso, o gestor não poupou críticas ao artista e o chamou de “ladrão de dinheiro do povo”. Segundo ele, o município já havia enfrentado a mesma situação dias antes.

A apresentação estava originalmente marcada para 18 de junho, mas foi adiada após um pedido da equipe de Gusttavo Lima.

Mesmo com a definição de uma nova data, o compromisso voltou a não ser cumprido, o que aumentou a insatisfação da administração municipal e das pessoas que compareceram ao evento esperando assistir ao espetáculo.

Em meio às críticas, Cléber Chaparral fez um apelo público para que o cantor devolvesse o valor recebido pela contratação.

“Gustavo, para tu ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da Prefeitura de Surubim, porque tu não precisa de dinheiro da Prefeitura de Surubim. Você é rico, tu tem para dar e para emprestar. Mas cumpre logo com teus compromissos”, declarou.

O prefeito também cobrou que o sertanejo se dirigisse aos fãs por meio das redes sociais para justificar sua ausência. “Esse povo veio aqui para ver você e ouvir suas musicas e você falta com o respeito com o povo que está aqui essa noite”.

Depois que o caso ganhou repercussão, a assessoria de Gusttavo Lima explicou que o artista não conseguiu viajar por causa de uma intoxicação alimentar severa, acompanhada de forte diarreia.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe lamentou o ocorrido e informou que pretende negociar uma nova data para a realização do show.