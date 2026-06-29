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SEGREDO REVELADO!

Modelo trans expõe romance com jogador da Seleção Brasileira

Bruna Mendonça afirma ter vivido um relacionamento de dois anos com um atleta da Seleção

Modelo trans expõe romance com jogador da Seleção Brasileira - (crédito: Ricardo Sakai/Reprodução/Instagram)
Modelo trans expõe romance com jogador da Seleção Brasileira - (crédito: Ricardo Sakai/Reprodução/Instagram)

Bruna Mendonça afirmou ter vivido um relacionamento amoroso por quase dois anos com um ex-jogador da Seleção Brasileira, mas revelou que a história foi cercada por um rígido acordo de confidencialidade.

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Segundo a modelo trans, o documento previa uma multa de R$ 500 mil caso ela tornasse pública a identidade do atleta.

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Em entrevista à Quem, Bruna contou que decidiu assinar o contrato porque acreditava no futuro da relação.

Na época, segundo ela, o sentimento que tinha pelo companheiro falou mais alto do que as restrições impostas.

“Achei que fazia sentido. Quando a gente está apaixonada, acaba normalizando coisas que hoje jamais aceitaria. Assinei porque acreditava que, com o tempo, ele perderia esse medo e assumiria a nossa relação”, explicou ela à Quem.

Hoje, porém, a modelo diz enxergar a situação de forma diferente e admite se arrepender de ter concordado com a exigência.

Embora afirme guardar carinho pelo ex-companheiro, ela considera que abriu mão de seus próprios limites para manter o relacionamento.

“O maior medo dele era que descobrissem que ele estava comigo. Foi um namoro de quase dois anos. Não me arrependo de ter amado alguém. Me arrependo de ter aceitado tão pouco para mim. Nenhum relacionamento deveria exigir que você esconda quem é ou viva com medo”, completou.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/06/2026 08:12 / atualizado em 29/06/2026 08:14
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