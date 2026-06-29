Casada com homem 30 anos mais novo, Ana Maria Braga rebate críticas sobre velhice - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Maria Braga falou abertamente sobre as críticas que recebe por causa da idade durante sua participação no quadro "Pode Perguntar", exibido pelo Fantástico no último domingo (29).

Aos 77 anos, a apresentadora afirmou que não se deixa mais abalar pelos comentários preconceituosos e garantiu que continua satisfeita com quem é.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao responder sobre o etarismo, a comunicadora destacou que nunca permitiu que a opinião alheia definisse sua autoestima, nem mesmo diante das ofensas que acumulou ao longo da carreira.

"Sou casada com um homem 30 anos mais novo do que eu. Nunca me olhei no espelho e pensei: não estou bonita. Me acho linda, gostosa, uma pessoa legal. As críticas que ouvi na vida, quando me chamavam de Ana Maria Brega, me deixavam com um pouco de mágoa", disparou.

Na sequência, Ana Maria contou que aprendeu a não dar importância aos ataques e deixou claro que sua permanência na televisão dependerá apenas de sua própria vontade.

"Mas eu percebi que a opinião do outro não muda nada. Às vezes eu leio na internet: ‘por que essa velha está aí, não aposentou ainda'. Eu vou parar quando eu quiser", completou Ana Maria Braga.