Vida sexual de Vini Jr. é controlada por equipe e real motivo é exposto - (crédito: Reprodução/Instagram)

Muito antes de se tornar um dos principais nomes da Seleção Brasileira, Vini Jr. iniciou uma transformação física inspirada em Cristiano Ronaldo, onde até sua vida sexual é controlada.

Contratado pelo Real Madrid em 2018, quando o português ainda defendia o clube espanhol, o atacante adotou uma rotina rigorosa de alimentação, treinos e recuperação para ganhar massa muscular e melhorar o desempenho dentro de campo.

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Na época de sua chegada à Espanha, o brasileiro tinha um porte físico considerado mais franzino. Foi então que passou a seguir uma metodologia semelhante à de CR7, baseada na redução do percentual de gordura e no fortalecimento muscular.

Em maio de 2020, o jornal espanhol Marca destacou que Vini já colocava em prática o chamado "método Cristiano", voltado ao desenvolvimento do corpo e da mente "para ser melhor em todas as facetas do jogo".

A disciplina faz parte da rotina diária do atacante. Vini Jr. mantém um cozinheiro particular responsável por todas as refeições, montou uma academia completa dentro de casa e treina todas as tardes com um preparador físico exclusivo.

Após cada partida, ele ainda segue um protocolo de recuperação que inclui fisioterapia, alimentação específica e controle rigoroso do sono.

A alimentação também segue regras bem definidas. O cardápio é composto por alimentos considerados naturais, como arroz, feijão, frango, peixe, ovos, aveia, frutas e suco natural, enquanto o açúcar fica fora da dieta.

O nível de controle sobre a preparação do jogador chega até sua vida íntima. Em fevereiro, quando ainda vivia um relacionamento com o atacante, Virginia Fonseca contou que precisava informar previamente à equipe médica de Vini qualquer pomada de uso íntimo que utilizasse, para evitar riscos em exames antidoping após relações sexuais.

“Ele me falou: ‘Inclusive, Virginia, tudo o que você for passar, tem que falar pra mim antes, porque pode dar doping", disse Virginia em entrevista a Leo Dias.