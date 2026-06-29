Morre, aos 56 anos, pai da ginasta Rebeca Andrade

A família de Rebeca Andrade está de luto. Ricardo Andrade, pai da maior medalhista olímpica da história do Brasil, morreu neste domingo (28).

A notícia foi divulgada por Elisama, irmã da ginasta, que prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai", escreveu Elisama na publicação de despedida.

Até o momento, a causa da morte de Ricardo não foi divulgada. A equipe de Rebeca confirmou o falecimento à revista Quem e informou que a atleta preferiu enfrentar o momento com discrição, sem fazer manifestações públicas.

Apesar de não ter convivido de forma tão próxima com o pai durante sua trajetória no esporte, Rebeca já falou sobre o carinho que sempre manteve por ele.

Em entrevista ao programa "Faustão na Band", a ginasta explicou que a mãe e os irmãos acompanharam mais de perto o início de sua carreira, mas fez questão de destacar a importância de Ricardo em sua vida.

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo", disse.

"É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", afirmou.

Na mesma ocasião, Ricardo também falou sobre a filha e demonstrou orgulho pela trajetória construída por ela na ginástica.

"O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras", disse ele na época.