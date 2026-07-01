Viih Tube coloca funcionários em confronto por dinheiro e é detonada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Viih Tube passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após estrear um reality show protagonizado pelos funcionários que trabalham em sua casa.

O projeto foi lançado no YouTube na última terça-feira (30) e reúne babás, governanta, auxiliar geral e motorista em uma disputa por prêmios que somam R$ 60 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A dinâmica da competição prevê episódios publicados sempre às terças e aos sábados. Em vez de eliminações, os participantes acumulam pontos ao longo das provas.

Entre as atividades apresentadas no primeiro capítulo estão o "desafio do CLT", que rende R$ 1 mil e 10 pontos semanais, e a "lavagem de roupa suja".

O vencedor levará R$ 20 mil, o segundo colocado ficará com o valor acumulado durante o programa e o terceiro será premiado com uma motocicleta.

Ao explicar como surgiu a ideia, a influenciadora afirmou que foi a responsável por criar o formato e contou que o marido, Eliezer, contribuiu com sugestões durante o desenvolvimento do projeto.

“Por incrível que pareça, fui eu [que tive a ideia] O Eli é quem grava mais as meninas [funcionárias] no mercado, zoando elas. Eu adoro essa coisa de websérie, episódios, criar provas, cenários.

A ideia foi minha e o Eli amou, palpitou comigo. Acho que eles [funcionários] vão se divertir tanto. Vai atrapalhar o trabalho? Vai. Mas nem tudo é trabalho”, explicou.

Logo no episódio de estreia, Viih Tube e Eliezer informaram que todos os funcionários deveriam participar das gravações, sob risco de serem eliminados da competição.

Uma das primeiras provas consistia em encontrar moedas escondidas por diferentes cômodos da casa, incluindo o vaso sanitário e o lixo do banheiro.

A proposta dividiu opiniões e gerou forte repercussão no X, antigo Twitter. Diversos internautas acusaram a ex-BBB de expor e explorar os trabalhadores.

"Não é meio humilhante isso pra fazer as funcionárias se sujeitarem por 60 mil? Tá usando a imagem delas, logicamente elas devem ter assinado um contrato... sei lá... Estranho", escreveu um usuário.

Outro criticou: "Acha lindo ficar expondo funcionários desse jeito… e ainda não tem vergonha de falar que o prêmio é REDUÇÃO NA JORNADA DE TRABALHO".

As críticas continuaram com outros comentários publicados na plataforma. "O fetiche que rico tem de humilhar pobre", afirmou um internauta.

"Quando eu acho que não posso mais me surpreender com nada, tenho que ler um absurdo desses mds", escreveu outro. Já um terceiro questionou: "Será que não tem ngm pra falar que não seria legal isso?".