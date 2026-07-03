Luan Pereira é exposto por ex-noiva após terminar noivado 'do nada' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após a confirmação do fim de seu relacionamento com o cantor Luan Pereira, a influenciadora Victória Miranda se manifestou pela primeira vez nesta quinta-feira (2).

Em uma sequência de publicações nos Stories do Instagram, ela agradeceu o apoio dos seguidores, confirmou o término do noivado e revelou ter sido surpreendida pela decisão do artista.

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A assessoria de imprensa de Luan Pereira já havia confirmado o rompimento horas antes. A notícia ganhou força depois que fãs perceberam que o casal havia deixado de se seguir nas redes sociais e apagado as fotos que mantinham juntos.

No desabafo, Victória afirmou que fez o possível para preservar a relação e destacou que um relacionamento só se sustenta quando há vontade dos dois lados. Em seguida, contou que a separação aconteceu de forma inesperada.

"Para que tudo dê certo, os dois precisam querer. Infelizmente, esse não foi o desejo dele. Dormi ouvindo ele dizer que me amava muito e acordei com ele decidido a terminar. Segundo as palavras dele, o coração já não ardia mais por mim", revelou ela na postagem do Instagram.

Ao encerrar o pronunciamento, a influenciadora resumiu a forma como interpreta o fim do noivado. "Resumindo: 'A ânsia de ter e o tédio de possuir'. Amo vocês! Obrigada por todo o carinho e por tudo", finalizou.

O relato rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente por causa da mudança repentina na relação.

Na véspera do anúncio oficial, quarta-feira (1º), Luan Pereira ainda havia demonstrado carinho publicamente ao comentar uma publicação de Victória, escrevendo que estava com "saudades demais" da então noiva.