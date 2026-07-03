CazéTV: Descubra ferramenta capaz de eliminar delay das transmissões

Assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV no YouTube tem rendido uma reclamação recorrente entre os torcedores: muitas vezes, a comemoração da vizinhança acontece antes mesmo de o lance decisivo aparecer na tela.

A diferença de tempo é causada pelo delay característico das transmissões online, e ao contrário do que muitos imaginam, o atraso não está necessariamente relacionado à velocidade da conexão.

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Plataformas como o YouTube utilizam um buffer de vídeo para reduzir interrupções durante a reprodução, mas esse mecanismo acaba aumentando o tempo entre o acontecimento em campo e a exibição ao público.

Foi justamente para minimizar esse problema que o desenvolvedor brasileiro João Gustavo França criou a ZeroDelay.

Disponível gratuitamente para navegadores baseados em Chromium, a extensão foi desenvolvida para reduzir em até 80% o atraso nas transmissões da CazéTV realizadas pelo YouTube.

A ferramenta rapidamente ganhou repercussão entre os fãs de futebol por oferecer uma alternativa para um dos maiores incômodos de quem acompanha partidas pela internet.

Outro ponto que impulsionou sua popularidade foi o fato de o projeto ser de código aberto, permitindo que outros desenvolvedores estudem seu funcionamento, proponham melhorias e até adaptem a tecnologia para diferentes plataformas e transmissões.

Embora não consiga eliminar completamente o delay, a extensão reduz significativamente a diferença de tempo, diminuindo as chances de o espectador descobrir um gol pelos gritos da rua antes de assistir ao lance.

João Gustavo França também detalhou como a ferramenta funciona e explicou por que métodos populares não resolvem o problema.

"A extensão elimina o buffer que o Youtube armazena e te coloca o mais próximo possível do ao vivo. Aquela técnica que dizem colocar no 2X NÃO FUNCIONA! O Youtube vai travar a transmissão e te devolver o delay aos poucos. A extensão impede que isso aconteça e te mantem sempre ao vivo", disse João Gustavo França.