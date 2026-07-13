Jojo Todynho é processada por agressão e colega pede fortuna de indenização - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma disputa judicial envolvendo a cantora e influenciadora Jojo Todynho voltou a ganhar novos desdobramentos após a apresentação da defesa da artista.

A ação foi movida por Gabriela dos Santos Nascimento, ex-colega de faculdade, que pede uma indenização de R$ 100 mil ao afirmar ter sido vítima de agressões físicas e verbais.

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Segundo a autora do processo, o episódio ocorreu em 2024, quando Jojo teria lhe dado um tapa e feito ofensas na presença de outros estudantes.

Gabriela também sustenta que a repercussão do caso provocou exposição pública, motivo pelo qual solicita reparação por danos morais.

A primeira ação relacionada ao caso chegou a ser ajuizada naquele ano, mas acabou sendo desistida pela própria vítima.

Na manifestação enviada à Justiça, a defesa de Jojo contesta as acusações e afirma que não há elementos capazes de demonstrar que a agressão realmente aconteceu.

Conforme revelou a colunista Fábia Oliveira, os advogados da influenciadora anexaram um parecer técnico particular segundo o qual as imagens do episódio, que circularam amplamente nas redes sociais, não seriam suficientes para comprovar que houve agressão.

Os representantes da cantora também argumentam que Gabriela não conseguiu demonstrar que houve uma discussão antes do suposto confronto físico, tampouco apresentar provas de que Jojo teria proferido xingamentos ou outras ofensas.

Outro ponto levantado pela defesa diz respeito ao exame de corpo de delito realizado pela ex-colega da artista.

Embora o laudo tenha identificado uma lesão na face de Gabriela, Jojo sustenta que não ficou comprovado que o ferimento tenha sido causado por um desentendimento entre as duas.

Ainda de acordo com a manifestação apresentada no processo, a ampla divulgação do caso teria ocorrido por iniciativa da própria autora da ação, que concedeu entrevistas e comentou o assunto diversas vezes nas redes sociais.

A defesa afirma que Jojo, por sua vez, nunca tratou publicamente do episódio nem expôs a imagem de Gabriela em seus perfis.

Por fim, os advogados da influenciadora contestam o pedido de indenização de R$ 100 mil.

Segundo a defesa, a autora não apresentou laudos médicos ou psicológicos que comprovem os alegados danos emocionais, além de considerar o valor pleiteado incompatível com as circunstâncias do caso.