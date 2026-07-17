Filho de Antonio Fagundes faz ensaio sensual e é enaltecido pelo namorado

O relacionamento de Bruno Fagundes e Bruno César segue rendendo demonstrações públicas de carinho nas redes sociais.
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Desde que assumiram o romance, os dois costumam trocar mensagens afetuosas e interagir com frequência nas publicações um do outro.
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A mais recente manifestação aconteceu após o ator compartilhar um novo ensaio fotográfico em seu perfil.
Entre os diversos comentários recebidos, um chamou atenção: "Meu gato absoluto", escreveu Bruno César, namorado do filho de Antonio Fagundes.
A história do casal começou durante o carnaval deste ano, período em que passaram juntos os dias de folia no Rio de Janeiro.
Depois da viagem, o relacionamento evoluiu rapidamente e ganhou novos capítulos ao longo dos meses seguintes.
No fim de maio, Bruno Fagundes reuniu familiares e o companheiro em uma viagem ao sul da Bahia para celebrar a chegada de seus 37 anos.
Pouco tempo depois, os dois viveram o primeiro Dia dos Namorados desde o início do namoro, ocasião marcada por uma homenagem pública feita pelo ator.
Na declaração compartilhada na data comemorativa, Bruno escreveu: "Se eu pudesse ter te pedido pra uma concha de iemanjá, teria pedido menos: não saberia escolher palavras tão boas pra ganhar, da curva da onda, esse teu olho de mar".
A publicação também recebeu uma demonstração de carinho de Antonio Fagundes, que reagiu ao texto do filho com emojis de coração nos comentários.
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