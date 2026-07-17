Antes e depois de MC Daniel vem à tona e transformação impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A transformação no visual de MC Daniel deu o que falar nas redes sociais na noite da última quinta-feira (16).

O funkeiro revelou aos seguidores como ficou sua aparência após passar por diversos procedimentos estéticos faciais realizados ao longo dos últimos meses, despertando uma enxurrada de comentários.

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Assim que as imagens foram publicadas, internautas passaram a comparar o antes e o depois do artista.

A mudança chamou atenção de quem acompanha o cantor e rapidamente se tornou assunto entre os usuários das plataformas digitais.

As reações variaram entre surpresa, elogios e brincadeiras sobre o resultado alcançado. "Dinheiro pode não trazer felicidade. Mas beleza, com certeza", escreveu uma conta.

Outro perfil comentou: "Se onde ele mora tiver identificação facial pra entrar, ele fica de fora!!!!! Nem IA identifica!!".

A repercussão continuou com mais mensagens destacando a diferença na aparência do funkeiro.

"Nem parece a mesma pessoa. Preciso de um milagre desses na minha vida", publicou uma terceira pessoa.

Já outra brincou: "Isso é papo de outro cpf, cnpj, passaporte, gov". Houve ainda quem resumisse a transformação dizendo: "Faz cada milagre".