Ex-MasterChef é visto vendendo doces no semáforo e revela o motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão de um vídeo gravado em Santo André, na região do ABC Paulista, colocou novamente em evidência o nome de Estefano Zaquini, participante da primeira temporada do "MasterChef Brasil".

Nas imagens, que circularam amplamente nas redes sociais, o confeiteiro aparece vendendo doces em um semáforo da cidade.

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O registro foi publicado pelo perfil regional "Santo André Depressão" no Instagram e rapidamente ganhou grande alcance entre os internautas.

Diante da repercussão, Estefano decidiu explicar por que passou a trabalhar como vendedor ambulante.

Em um áudio enviado ao programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, o cozinheiro afirmou que encontrou na atividade uma forma de complementar a renda nos períodos em que não há eventos marcados.

Segundo ele, a iniciativa também tem como objetivo manter os compromissos financeiros em dia enquanto segue atendendo clientes dos serviços de bufê.

"Estamos trabalhando com esse serviço informal agora. Estamos também trabalhando com os bufês, com os clientes que ainda confiam no nosso trabalho. Nós temos alguns compromissos a serem honrados, então, foi uma maneira que nós vimos de, quando estávamos parados em casa, fazermos algo a mais e conseguir recursos a mais", disse ele.

Estefano tem 32 anos e relembrou que o comércio de alimentos faz parte de sua trajetória desde a infância.

Na época, ele vendia de porta em porta os salgados preparados pela avó. O confeiteiro ressaltou que encara o trabalho atual como um recomeço digno e honesto, sem qualquer constrangimento em atuar nas ruas enquanto busca reconstruir sua carreira.