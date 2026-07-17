Vini Jr. é filmado por Virginia e gesto do atleta chama atenção - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma nova aparição de Virginia Fonseca e Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (16).

A influenciadora publicou um vídeo em que surge ao lado do atacante do Real Madrid, alimentando novamente as especulações de que os dois teriam reatado o relacionamento.

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O registro marcou a primeira vez que Virginia mostrou o jogador em uma publicação desde o anúncio do término, feito em maio.

A proximidade entre eles rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que passaram a comentar a possibilidade de uma reconciliação.

As imagens foram gravadas durante um passeio em uma lancha de luxo. Em determinado momento, Vini Jr. aparece segurando os sapatos da influenciadora para ajudá-la a desembarcar da embarcação.

Embora apenas os braços do atleta sejam exibidos na gravação, o gesto foi destacado pelos internautas como uma atitude cavalheira.

Ao registrar a cena, Virginia demonstrou empolgação com o passeio. No áudio do vídeo, ela diz em clima de celebração:

“É isso, bora pra festa, let's go”. A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, que passaram a comentar o reencontro do casal.