Haaland se manifesta após salão de beleza usá-lo como modelo de noivas - (crédito: Reprodução/IA by @Hairspray_Studio)

As redes sociais ganharam um novo motivo para falar de Erling Haaland após a Copa do Mundo.

Desta vez, porém, o destaque não veio por gols ou atuações em campo, mas pela maneira descontraída com que o atacante norueguês passou a interagir com conteúdos criados por seus próprios fãs.

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Diferentemente de muitos jogadores que optam por não comentar memes e publicações desse tipo, o camisa 9 resolveu participar das brincadeiras.

Ao responder comentários e entrar no clima das piadas que circulam na internet, o atleta acabou estreitando ainda mais a relação com seus seguidores.

Entre as interações que mais repercutiram está a resposta dada a um torcedor no Instagram. Ao ser questionado sobre qual seria seu meme favorito, Haaland não escreveu nenhuma frase.

Em vez disso, publicou apenas um GIF que viralizou nas redes sociais, produzido por inteligência artificial, no qual aparece comendo e levando um susto ao ver o próprio reflexo.

Outra publicação que chamou a atenção envolveu um salão de beleza especializado em noivas, localizado em San Diego, na Califórnia.

O estabelecimento compartilhou uma imagem criada por IA mostrando o atacante usando diferentes penteados.

A postagem acabou recebendo uma resposta do próprio jogador, que entrou na brincadeira ao comentar: "Obrigado pela inspiração".

Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas'

Uma montagem feita com inteligência artificial aproximou, ao menos nas redes sociais, Erling Haaland e Vinícius Júnior dias antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O vídeo, inspirado no filme "As Branquelas" (2004), viralizou e acabou recebendo uma reação bem-humorada dos próprios jogadores.

A montagem utiliza a tecnologia de deepfake para substituir os rostos dos personagens da famosa cena ao som de "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, pelos de Haaland e Vini Jr.

Depois de assistir ao vídeo, o atacante norueguês comentou a publicação no Instagram e marcou o brasileiro com um convite descontraído. "Precisamos recriar isso", escreveu.

Vini Jr. entrou na brincadeira e respondeu apenas com uma sequência de emojis de risadas, demonstrando ter levado a situação com bom humor.

A publicação também chamou a atenção de Terry Crews, intérprete de Latrell Spencer no filme, que também reagiu ao conteúdo deixando emojis de risadas nos comentários.







