Influenciadora morre aos 30 anos e causa choca amantes de cirurgias plásticas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora mexicana Adriana Garcia morreu aos 30 anos após apresentar complicações durante uma cirurgia plástica realizada em Culiacán, no México.

O caso aconteceu na terça-feira (22) e está sendo investigado pelas autoridades locais. Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada.

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A polícia aguarda a conclusão das apurações para esclarecer as circunstâncias do falecimento. Conhecida por produzir conteúdos sobre beleza e estilo de vida, Adriana reunia mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.

Ela também mantinha uma parceria comercial com a empresa Drop Shop, especializada na venda de artigos de luxo.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a perda da influenciadora e prestou solidariedade aos familiares.

"Hoje nos despedimos de um membro da família Drop Shop. Sua memória permanecerá conosco. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, à filha e aos amigos", escreveu a marca.

Adriana deixa uma filha de 6 anos. Após a notícia da morte, as últimas publicações feitas pela influenciadora passaram a receber inúmeras mensagens de despedida e homenagens de seguidores.