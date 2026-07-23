Influenciadora morre aos 30 anos e causa choca amantes de cirurgias plásticas

A influenciadora mexicana Adriana Garcia morreu aos 30 anos após apresentar complicações durante uma cirurgia plástica realizada em Culiacán, no México.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O caso aconteceu na terça-feira (22) e está sendo investigado pelas autoridades locais. Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A polícia aguarda a conclusão das apurações para esclarecer as circunstâncias do falecimento. Conhecida por produzir conteúdos sobre beleza e estilo de vida, Adriana reunia mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.
Ela também mantinha uma parceria comercial com a empresa Drop Shop, especializada na venda de artigos de luxo.
Em nota publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a perda da influenciadora e prestou solidariedade aos familiares.
"Hoje nos despedimos de um membro da família Drop Shop. Sua memória permanecerá conosco. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, à filha e aos amigos", escreveu a marca.
Adriana deixa uma filha de 6 anos. Após a notícia da morte, as últimas publicações feitas pela influenciadora passaram a receber inúmeras mensagens de despedida e homenagens de seguidores.
Saiba Mais
- Mariana Morais Luana Piovani cobra prisão de Virginia após decisão da Justiça vir à tona
- Mariana Morais Érika Januza e Arlindinho passam por crise e rumores de término vem à tona
- Mariana Morais Endrick dá nome raro para o filho e dado impressionante vem à tona
- Mariana Morais Vini Jr. usa rede social para assumir publicamente retorno com Virginia
- Mariana Morais Amigas de Preta Gil têm supostas traições expostas por ex-marido da cantora
- Mariana Morais Famoso produtor musical brasileiro relembra episódio inusitado com os Backstreet Boys