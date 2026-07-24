Ana Castela se manifesta após fã morrer em show - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de uma fã durante a 39ª Expo Mutum, realizada na Zona da Mata de Minas Gerais, levou a cantora Ana Castela a se pronunciar publicamente.

Em nota oficial, a artista lamentou o falecimento de Givone Francisca Teodoro Dias e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

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Segundo o comunicado, Givone Francisca Teodoro Dias sofreu um infarto enquanto acompanhava o show da cantora, no último domingo (19).

A equipe médica responsável pelo atendimento no evento foi acionada imediatamente, mas, apesar dos esforços, a jovem não resistiu.

A nota também informou que o Grupo AgroPlay colocou sua equipe à disposição para prestar apoio à família neste momento de luto.

A empresa lamentou a fatalidade registrada durante a realização da 39ª Expo Mutum.

Ao se manifestar sobre o ocorrido, Ana Castela afirmou estar consternada com a tragédia e encerrou o comunicado enviando uma mensagem de conforto aos familiares, amigos e demais pessoas próximas de Givone Francisca Teodoro Dias.