Alexandre Frota expõe intimidade com Claudia Raia: 'Sexo todo dia'

Uma declaração feita por Claudia Raia sobre o ex-marido Alexandre Frota voltou a ganhar repercussão após o ator e político comentar o assunto durante uma entrevista.
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Aos 62 anos, Frota participou do programa "Sobremesa TMC", apresentado por Lucas Salles, onde falou sobre o elogio recebido da atriz, de 59 anos, com quem foi casado entre as décadas de 1980.
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Durante a conversa, o apresentador mencionou uma entrevista anterior em que Claudia Raia definiu o ex-companheiro como "um gostoso sem limites".
Questionado sobre a origem da afirmação, Frota respondeu de forma bem-humorada e associou o comentário à rotina que o casal mantinha quando estava junto.
"É porque era [sexo] todo dia. Eu sentava a borracha, né?", disse ele aos risos.
A declaração da atriz havia sido dada no programa "Close Errado", comandado por Jana Rosa e Camila Fremder.
Na ocasião, Claudia recordou o Carnaval de 1985, quando ela e Alexandre Frota desfilaram juntos pela Beija-Flor na Marquês de Sapucaí, e relembrou o início do relacionamento.
"Eu que escolhi, né? Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites", dividiu ela.
Ao longo da entrevista, as apresentadoras também destacaram a aparência física e a boa forma de Frota na juventude.
Claudia concordou com os comentários e voltou a justificar a forte atração que sentia pelo então companheiro.
"Eu que escolhi, né? Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites", disparou a atriz.
Alexandre Frota e Claudia Raia viveram um relacionamento que esteve entre os mais acompanhados pela imprensa brasileira entre 1986 e 1989.
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