João Gomes é internado às pressas, cancela shows e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor João Gomes precisou cancelar compromissos profissionais após ser diagnosticado com influenza.

A informação foi divulgada por sua equipe nesta sexta-feira (24), depois de o artista aparecer em um hospital durante a madrugada e preocupar os fãs nas redes sociais.

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A primeira indicação de que algo não estava bem veio por meio dos stories do Instagram.

Em um vídeo gravado na unidade de saúde, João mostrou que estava acompanhado da esposa, Ary Mirelle, que aparecia deitada sobre suas pernas. Ao compartilhar a cena, escreveu: "Nosso date essa noite".

Pouco depois, Ary Mirelle também se pronunciou nas redes sociais para comentar a situação do marido e explicar que ele precisou buscar atendimento médico.

"Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais", escreveu.

Em seguida, a equipe do cantor confirmou o diagnóstico de influenza e informou que, por orientação médica, João Gomes não poderá cumprir a agenda de apresentações prevista para esta sexta-feira (24) e para o sábado (25).

Segundo o comunicado, os shows foram cancelados para que o artista possa se recuperar.

Ainda conforme a nota, os médicos recomendaram que João permaneça em repouso por, no mínimo, dois dias após o desaparecimento da febre e dos demais sintomas graves provocados pela doença.