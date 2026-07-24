Ex-paquita esculacha Xuxa após ser acusada de homofobia; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andréa Sorvetão se pronunciou publicamente após voltar a ser alvo de acusações de homofobia motivadas por uma declaração recente de Xuxa.

A ex-Paquita utilizou as redes sociais para negar a acusação e afirmar que o rompimento entre as duas não teria relação com preconceito, mas sim com divergências políticas.

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A polêmica ganhou força depois que Xuxa declarou manter distância apenas das ex-assistentes de palco que considera homofóbicas.

A apresentadora também decidiu não convidar Andréa para seus shows de despedida, reforçando o distanciamento entre elas.

Em um vídeo publicado no Instagram, Andréa contestou a versão apresentada por Xuxa e atribuiu o início do afastamento a um conteúdo divulgado por ela e pelo marido, Conrado.

"Vamos parar com isso? Porque o seu desentendimento comigo é político, sim. Desde que a gente fez um vídeo falando que era 'hétero, cristão e tradicional'. Aí se causou todo o problema.

Desde então você vem querendo colocar essa faixa em mim e no Conrado. Só que a gente não recebe isso e continuamos aqui firmes no que a gente pensa e no que a gente defende", soltou.

Na mesma publicação, a ex-Paquita também direcionou críticas ao círculo de pessoas próximas à apresentadora e afirmou que outras ex-integrantes do grupo teriam adotado atitudes incompatíveis com o discurso defendido por Xuxa.

"Presta atenção em quem está à sua volta. Porque tem paquita que está do seu lado que já maltratou fã falando 'vira homem', fã gay. E uma outra paquita, que está bem pertinho de você, não queria tirar foto com uma drag linda", disparou.