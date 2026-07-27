Climão entre Yamal e princesas da Espanha viraliza nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

A passagem da seleção da Espanha pelo Palácio da Zarzuela, em Madri, após a conquista da Copa do Mundo de 2026, acabou rendendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O foco das discussões foi um breve momento protagonizado por Lamine Yamal durante o encontro da delegação campeã com a família real espanhola.

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A visita ocorreu um dia depois do título mundial e integrou a programação oficial preparada para os campeões.

Antes de seguir para a grande celebração com mais de um milhão de torcedores nas ruas da capital espanhola, os jogadores foram recebidos pelo rei Felipe VI, pela rainha Letizia e pelas princesas Leonor e Sofia.

Seguindo o protocolo da cerimônia, cada atleta cumprimentou individualmente os membros da família real.

Quando chegou a vez de Lamine Yamal, o atacante recebeu uma recepção mais afetuosa de Felipe VI, que não se limitou ao aperto de mão e também o abraçou.

Logo após o cumprimento ao rei, outro detalhe acabou chamando a atenção. Ao encontrar a princesa Sofia, Yamal fez um cumprimento rápido, desviou o olhar e seguiu imediatamente para a próxima pessoa da fila.

Nas imagens registradas durante a cerimônia, a filha mais nova de Felipe VI ainda aparenta tentar dirigir algumas palavras ao jogador enquanto ele já se afastava.

O momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Entre os comentários, alguns internautas passaram a interpretar a atitude do atacante como uma possível resposta a um suposto episódio anterior em que uma das princesas teria ignorado o jogador.

Apesar das teorias compartilhadas online, não há qualquer confirmação sobre essa hipótese, e nenhum dos envolvidos comentou publicamente o assunto.