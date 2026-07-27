Lembra dele? Ex-BBB é visto trabalhando em barraca de bebidas alcoólicas no Rio

Quem esteve no Arraiá do Baixola, realizado na noite de sábado (25), no Rio de Janeiro, foi surpreendido por uma cena inesperada.
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Entre as barracas da tradicional festa beneficente, um rosto conhecido da televisão chamou a atenção dos convidados: o ex-BBB Agostinho apareceu trabalhando no evento e servindo bebidas alcoólicas ao público.
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A presença do ex-participante do "Big Brother Brasil" rapidamente passou a ser registrada pelos presentes e ganhou grande repercussão nas redes sociais.
Muitos se mostraram surpresos ao encontrá-lo desempenhando a função durante a celebração, fazendo com que o episódio se tornasse um dos assuntos mais comentados da festa.
Agostinho ficou conhecido nacionalmente ao integrar o elenco da sexta edição do "BBB", em 2006.
Ele terminou a competição na quarta colocação e entrou para a história da temporada como o competidor que enfrentou o maior número de paredões. Naquele ano, o prêmio ficou com Mara Viana.
Após deixar o confinamento, o ex-brother construiu uma trajetória profissional longe dos holofotes do reality.
Ao longo dos anos, atuou em diferentes segmentos, concluiu a graduação em Jornalismo, trabalhou como cinegrafista e desenvolveu outros projetos em sua carreira.
Tradicional no calendário de eventos do Rio de Janeiro, o Arraiá do Baixola reúne anualmente famosos e convidados em uma iniciativa beneficente.
Desta vez, no entanto, foi a participação de Agostinho nos bastidores da festa, atrás do balcão de uma das barracas, que acabou dominando as conversas entre o público e impulsionando a repercussão nas plataformas digitais.
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