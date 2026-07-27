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Lembra dele? Ex-BBB é visto trabalhando em barraca de bebidas alcoólicas no Rio

Influenciador participou da 6ª temporada do reality global; saiba quem é

Lembra dele? Ex-BBB é visto trabalhando em barraca de bebidas alcoólicas no Rio - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Lembra dele? Ex-BBB é visto trabalhando em barraca de bebidas alcoólicas no Rio - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Quem esteve no Arraiá do Baixola, realizado na noite de sábado (25), no Rio de Janeiro, foi surpreendido por uma cena inesperada.

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Entre as barracas da tradicional festa beneficente, um rosto conhecido da televisão chamou a atenção dos convidados: o ex-BBB Agostinho apareceu trabalhando no evento e servindo bebidas alcoólicas ao público.

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A presença do ex-participante do "Big Brother Brasil" rapidamente passou a ser registrada pelos presentes e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Muitos se mostraram surpresos ao encontrá-lo desempenhando a função durante a celebração, fazendo com que o episódio se tornasse um dos assuntos mais comentados da festa.

Agostinho ficou conhecido nacionalmente ao integrar o elenco da sexta edição do "BBB", em 2006.

Ele terminou a competição na quarta colocação e entrou para a história da temporada como o competidor que enfrentou o maior número de paredões. Naquele ano, o prêmio ficou com Mara Viana.

Após deixar o confinamento, o ex-brother construiu uma trajetória profissional longe dos holofotes do reality.

Ao longo dos anos, atuou em diferentes segmentos, concluiu a graduação em Jornalismo, trabalhou como cinegrafista e desenvolveu outros projetos em sua carreira.

Tradicional no calendário de eventos do Rio de Janeiro, o Arraiá do Baixola reúne anualmente famosos e convidados em uma iniciativa beneficente.

Desta vez, no entanto, foi a participação de Agostinho nos bastidores da festa, atrás do balcão de uma das barracas, que acabou dominando as conversas entre o público e impulsionando a repercussão nas plataformas digitais.

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 27/07/2026 08:15
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