Patrícia Abravanel se emociona após padre Fábio de Melo tomar atitude inesperada

Um momento de solidariedade marcou a edição do "Programa Silvio Santos" exibida na noite de domingo (26).

Durante o quadro "Jogo das Três Pistas", Padre Fábio de Melo decidiu abrir mão do prêmio conquistado na disputa e surpreendeu a plateia ao presentear uma senhora que acompanhava a gravação.

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No game, o religioso enfrentou o Padre Chrystian Shankar e saiu vencedor, recebendo R$ 770 das mãos da apresentadora Patrícia Abravanel.

Antes de deixar o palco, porém, ele pediu autorização para destinar o valor à espectadora que, segundo contou, havia despertado sua atenção desde sua chegada ao estúdio.

"Eu posso fazer uma coisa? Deus me deu muito mais do que eu preciso e desde a hora que eu cheguei aqui, eu vi o rosto de uma senhora que me comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio", afirmou.

Em seguida, Padre Fábio foi até a plateia para entregar pessoalmente o dinheiro à mulher. Ao concluir o gesto, dirigiu algumas palavras à beneficiada: "Faça bom proveito, compre uma coisinha pra senhora".

A atitude inspirou o adversário na brincadeira. Padre Chrystian Shankar também resolveu doar os R$ 600 que havia recebido durante a participação no quadro e fez questão de levar a quantia até a mesma senhora.

"Não, gente. Já que vai levar o dele, leva o meu também minha filha. O que que é isso? Tudo de bom, Deus abençoe, tudo de bom. Nada é por acaso, né gente?", declarou.

A sequência emocionou Patrícia Abravanel, que elogiou a iniciativa dos dois convidados ao encerrar o momento.

"Foi lindo, eu acho assim, são mais do que palavras, o gesto já mostrou. Obrigada, foi lindo demais!", afirmou a apresentadora.