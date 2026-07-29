Participante do 'MasterChef' descobre que o pai está em estado terminal durante gravação - (crédito: Reprodução/X)

Um dos momentos mais emocionantes da atual temporada do "MasterChef Brasil" foi protagonizado por Nuri durante o episódio exibido na noite de terça-feira (28).

O participante contou que só soube do agravamento da saúde do pai enquanto já estava confinado no reality e revelou que o patriarca decidiu esconder a internação para não comprometer sua participação na competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Nuri, o pai enfrenta um câncer em estágio terminal. O competidor explicou que a família evitou dar a notícia antes porque temia que ele desistisse do programa. Quando finalmente foi informado, o pai já havia passado por uma cirurgia e retornado entubado.

"Meu pai tá internado em estado terminal, ele tá com câncer, ele não me avisou até a sexta passada por causa do Masterchef e eu só soube quando ele tava em cirugia, já voltou intubado, ele tá bem fraquinho, então...", desabafou o participante.

O relato comoveu os jurados, que interromperam a avaliação para prestar solidariedade ao competidor. Helena Rizzo foi a primeira a se manifestar.

"Nossa, meus sentimentos", disse a chef. Em seguida, Henrique Fogaça declarou: "Meus sentimentos, Nuri". Erick Jacquin também ofereceu apoio ao participante. "Todos os sentimentos. Essa é a fase mais difícil na vida", completou.

Nas redes sociais, a cena repercutiu entre os telespectadores, que deixaram mensagens de apoio a Nuri e à família. Muitos destacaram a atitude do pai ao preservar o sonho do filho mesmo diante da gravidade da doença.

"MasterChef coroa habilidades, mas a verdadeira maestria é carregar o amor através da perda", escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

Outro internauta comentou no Instagram: "O pai mesmo não quis disser sobre a cirurgia, pois não queria q eles desistissem do sonho".

Também houve quem defendesse a decisão da família. "Só quem toma uma decisão dessa sabe o quanto é difícil. Espero que tudo fique bem, não vai ser fácil, mas são escolhas. Não cabe ninguém julgar a decisão dele", escreveu um perfil.