Xuxa rasga o verbo e agradece haters pelas críticas sobre seu corpo - (crédito: TV Globo)

As críticas direcionadas ao figurino usado por Xuxa Meneghel durante a turnê "O Último Voo da Nave" ganharam uma resposta bem-humorada da apresentadora.

Em participação no "Mais Você", da TV Globo, nesta sexta-feira (31), a artista afirmou que a repercussão negativa acabou impulsionando a procura pelos ingressos da série de apresentações.

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Durante a conversa com Ana Maria Braga, Xuxa disse que os comentários feitos por seus críticos tiveram um efeito contrário ao esperado e contribuíram para o sucesso comercial do espetáculo.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês: muito obrigado vocês terem me criticado, porque depois que vocês fizeram isso, as vendas aumentaram muito!”, alfinetou.

Na sequência, a apresentadora afirmou que não se incomoda com as críticas relacionadas às roupas, à aparência ou à idade e declarou que esse tipo de repercussão acaba atraindo ainda mais atenção para o projeto.

“Então eu quero agradecer a todos vocês, haters! Quanto mais vocês falarem das minhas roupas, das minhas rugas, da minha idade… Quanto mais vocês falarem mal de mim, saiba que vai ter muito mais gente falando bem, e isso faz com que a gente consiga ir nos lugares que eu quero e que eu preciso ir, que ainda não tem”, completou.

Sem esconder o tom provocativo, Xuxa ainda incentivou que os ataques continuem e fez referência à própria idade ao responder aos comentários recebidos nas redes sociais.

“Então eu tô agradecendo não só o carinho das pessoas, mas também quem não gosta de mim… Então, eu tô pedindo por favor: continuem fazendo isso! Aqui é uma senhora de 63 anos… Como vocês falaram e repetiram, realmente.”

Ainda durante a entrevista, a artista explicou que a proposta da turnê é resgatar a imagem que marcou sua carreira nas décadas de 1980 e 1990.

Por esse motivo, garantiu que os figurinos clássicos estarão presentes nas apresentações, destacando que o espetáculo foi pensado especialmente para quem acompanhou sua trajetória ao longo dos anos.

“Mas eu quero deixar claro que as minhas xucas vão estar no show! Os meus maiôs vão estar no show, todos! Porque é dessa maneira que as pessoas me viam nos anos 80 e 90, e eu tô fazendo isso realmente só para essas pessoas que cresceram comigo”, encerrou.