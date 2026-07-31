Mãe de Zé Felipe é acusada de mandar indireta para Vini Jr; saiba tudo

Uma publicação feita por Poliana Rocha nas redes sociais movimentou os internautas nesta sexta-feira (31) e gerou interpretações de que a influenciadora teria mandado uma indireta para Vini Jr, atual namorado de Virginia Fonseca.
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As especulações surgiram no mesmo dia em que o jogador ganhou destaque nas redes após aparecer carregando José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, durante uma festa de aniversário.
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O registro foi visto por muitos fãs como um momento de carinho entre o atleta e a criança.
Pouco depois, Poliana compartilhou um vídeo publicado por outro perfil mostrando Zé Felipe fazendo uma declaração à filha. Ao divulgar o conteúdo, a esposa de Leonardo escreveu apenas: "Pai é pai".
A frase bastou para que parte do público interpretasse a postagem como uma possível provocação direcionada ao jogador.
A repercussão tomou conta dos comentários no Instagram, especialmente em publicações sobre o tema. Entre as reações, uma conta escreveu: "Quando era vídeo da Ana Castela maquiando a flo flo ela não postava 'mãe é mãe' kkkkk", disparou uma conta nos comentários.
Outra pessoa criticou a interpretação dos internautas: "Palhaçada , agora as crianças não podem mais aparecer com o Vini kkkk".
Outros usuários também entraram no debate. "Se acharam bonito a foto do Zé com a Ana e as crianças tem que achar bonito a foto do Virgínia com o Vini", opinou um terceiro.
Já outra internauta comentou: "Sempre a mãe do homem, incrível!". Houve ainda quem escrevesse: "Kkkkkkkkkkk poliana e as tiragens dela, sempre bem específica".
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