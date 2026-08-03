Ariana Grande preocupa fãs com novo peso e toma atitude após falatório

Ariana Grande preocupa fãs com seu novo peso e planeja pausa na carreira - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de encerrar a turnê "Eternal Sunshine", Ariana Grande pretende reduzir significativamente sua exposição pública.

A informação foi divulgada pela revista norte-americana People no domingo (2), em meio à intensa repercussão envolvendo comentários sobre a aparência física da cantora.

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De acordo com um comunicado enviado pelo representante da artista à publicação, a pausa começará após o último show da turnê, marcado para 1º de setembro.

A decisão, segundo o empresário, busca preservar o bem-estar de Ariana após um período de grande visibilidade.

“A Ariana vai dar um passo atrás na exposição após concluir a turnê Eternal Sunshine. Ela espera terminar a turnê em alta, de forma saudável e feliz, e então tirar uma pausa mais do que merecida de trabalhos e aparições públicas, que têm levado a uma exposição constante e interminável”, afirmou seu representante em comunicado à revista.

A cantora voltou a ocupar espaço nas redes sociais após o lançamento de "Petals", seu novo álbum.

Com o retorno aos holofotes, também reapareceram debates sobre sua aparência, assunto que vem acompanhando a artista nos últimos anos e que voltou a ganhar força durante a divulgação do projeto.

O videoclipe da faixa-título, também chamado "Petals", tornou-se um dos principais temas de discussão entre os internautas.

Em vez de concentrar a atenção na música ou na narrativa apresentada nas imagens, grande parte das publicações passou a comentar o aspecto físico da cantora.

Nas redes sociais, usuários afirmaram que a aparência de Ariana no vídeo chamou atenção por exibir ossos mais evidentes do que em trabalhos anteriores.

Parte do público e alguns fãs levantaram especulações sobre a possibilidade de um distúrbio alimentar, embora não haja confirmação pública da cantora ou de sua equipe sobre qualquer condição de saúde relacionada às mudanças em sua aparência.