Rafael Cardoso faz desabafo comovente após deixar clínica de reabilitação

Rafael Cardoso voltou a falar publicamente sobre o período mais difícil de sua vida ao conceder uma entrevista ao "Domingo Espetacular", exibido no último domingo (2).

Atualmente no ar na reprise de "Além do Tempo", na TV Globo, o ator fez seu primeiro relato após deixar uma clínica de reabilitação, onde tratou a dependência de álcool e drogas.

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Durante a conversa com Roberto Cabrini, o artista descreveu o momento em que percebeu que precisava de ajuda profissional.

Segundo ele, o uso das substâncias e o desgaste emocional o levaram a um quadro extremo, o que motivou a decisão de se internar para iniciar o tratamento.

"Descontrole emocional, uso de droga, bebida... Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'cara, chega, não quero mais'", disse.

Emocionado, Rafael afirmou que havia perdido a própria identidade durante o período em que enfrentou a dependência.

O ator contou que já não conseguia se reconhecer e descreveu o impacto que a situação causou em sua autoestima.

"É você perder tudo, a dignidade, perder a sua consciência de quem você é. Porque quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia: 'De novo nesse lugar?'", desabafou.

Ao comentar a fase atual da recuperação, o artista afirmou que a honestidade consigo mesmo se tornou o principal alicerce do tratamento.

Rafael também disse sentir orgulho da trajetória que vem construindo desde que decidiu buscar ajuda.

"Eu, hoje, tô orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu ia morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos, eu ia perder o respeito por mim mesmo", completou o ator.