Marido de Gretchen passa por lipoaspiração e resultado impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A transformação física de Esdras de Souza virou assunto entre os seguidores após o músico divulgar, nas redes sociais, uma montagem comparando seu visual antes e depois de uma série de procedimentos estéticos.

Casado com Gretchen, o saxofonista exibiu o resultado das mudanças e recebeu diversos elogios dos internautas.

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Entre as alterações mais perceptíveis está o abdômen definido, conquistado após uma lipoaspiração HD.

No entanto, o artista revelou que a transformação envolveu diversas intervenções em diferentes partes do corpo, incluindo transplante capilar para tratar a calvície, preenchimentos e outros procedimentos faciais, além de uma harmonização peniana.

Além das cirurgias com finalidade estética, Esdras aproveitou o mesmo período para resolver um problema de saúde.

O músico passou por uma operação para corrigir uma hérnia umbilical, condição que, segundo ele, causava incômodo antes da transformação.

Ao compartilhar o comparativo no Instagram, Esdras fez uma reflexão sobre a própria mudança e agradeceu o apoio recebido durante todo o processo.

O saxofonista recordou que convivia com o desconforto provocado pela hérnia quando a primeira imagem foi registrada e afirmou que Gretchen teve papel fundamental nessa nova fase, dizendo que a cantora foi incentivou a mudança.

O artista também destacou que os resultados não foram consequência apenas das cirurgias.

Segundo Esdras, o processo exigiu dedicação pessoal, disciplina e muita força de vontade, ressaltando que nenhum procedimento é capaz de promover uma transformação sem o comprometimento de quem o realiza.