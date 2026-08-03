Vini Jr. publica foto deitado com Virginia e momento íntimo viraliza

Um dos registros compartilhados por Vini Jr. antes de retornar às atividades no Real Madrid acabou dominando a reação dos seguidores nas redes sociais.
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Entre as imagens publicadas pelo atacante neste domingo (2), a que mais repercutiu mostra o jogador em um momento de carinho com Virginia Fonseca, com quem aparece abraçado enquanto os dois estão deitados.
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Na foto, o atleta surge sem camisa, enquanto a influenciadora veste um biquíni.
O clique faz parte de um álbum publicado pelo camisa do Real Madrid para marcar o encerramento das férias.
Ao reunir lembranças do período de descanso, o atacante agradeceu pela companhia de pessoas próximas durante a viagem. “Família, amigos e férias… Obrigado por tudo!”, escreveu Vini Jr. na legenda da publicação.
Virginia também reagiu ao post e deixou um coração vermelho na área de comentários, reforçando a interação do casal na postagem.
Além do momento romântico, o álbum reúne diferentes experiências vividas pelo jogador durante os dias de folga.
Entre as imagens divulgadas estão passeios de iate de luxo, um registro em frente a um jatinho particular, uma foto em que Vini aparece tocando piano e outra em que se diverte com amigos durante um passeio de banana boat.
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