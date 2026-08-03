Cleo Pires desabafa sobre relação com Fábio Jr. e chama padrasto de 'pai' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante participação no quadro "Pode Perguntar?", exibido no "Fantástico" no domingo, Cleo Pires refletiu sobre as relações familiares que marcaram sua trajetória.

A atriz falou abertamente sobre o vínculo com Fábio Jr., comentou a importância de Orlando Morais em sua vida e explicou como enxerga a polêmica que surgiu por chamar o marido de sua mãe de "pai".

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Ao recordar o relacionamento com Fábio Jr., Cleo afirmou que a reconciliação só aconteceu quando o cantor reconheceu questões que, para ela, precisavam ser enfrentadas. Segundo a atriz, esse passo foi determinante para que a aproximação entre os dois acontecesse de forma genuína.

“Ele [Fábio Jr.] teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que para mim eram importantes que ele reconhecesse. E só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, porque, senão, ia ser só para manter as aparências”, comentou.

Na sequência, ela explicou como encara processos de reconciliação e disse acreditar que, além de reconhecer as próprias dores, também é necessário compreender as limitações da outra pessoa antes de decidir reconstruir um vínculo.

“Eu acho que sempre começa por, claro, validar suas dores, validar seus pensamentos, seus sentimentos, mas também [por] entender que a outra pessoa tem várias questões, dificuldades, limitações, e [pesar] o quanto vale a pena ter aquela pessoa de volta na sua vida. Vai pelo amor e vai pela compaixão, que vai dar tudo certo”, afirmou.

Ao responder o que mais admirava em Fábio Jr. e em Orlando Morais quando era criança, Cleo destacou características diferentes de cada um. Sobre o pai biológico, ressaltou a autenticidade.

“No meu pai Fábio, eu sempre admirei muito a integridade dele, no sentido de.. ele era ele, não importa o que acontecesse. Ele estava com ele, sempre me causou essa impressão. E isso sempre foi uma coisa que eu quis alcançar. Eu acho isso muito legal”, disse.

Em seguida, elogiou a forma como Orlando encara a vida. “No meu pai Orlando, o que mais admiro nele é a visão. Ele tem uma visão muito inovadora das coisas, muito livre, muito amorosa, humana”, enumerou.

A atriz também revelou que a convivência com Orlando Morais teve um papel importante em sua formação pessoal.

De acordo com Cleo, o músico ocupou espaços afetivos que fizeram diferença ao longo de sua vida e demonstrava carinho principalmente por meio de atitudes.

“O meu pai Orlando sempre foi um cara muito amoroso. Eu acho que a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele não é muito de pegar, de abraçar, beijar. [Mas] é aquele cara que você não tem dúvida de que te ama, quando ele te ama. E acho que me mostrou também que existem homens legais”, comentou.

Ao encerrar a entrevista, Cleo voltou a abordar as críticas que recebeu por se referir a Orlando Morais como pai.

A atriz afirmou que nunca compreendeu a repercussão em torno do assunto e preferiu não tentar encontrar explicações para as reações negativas.

“Não sei por que se tornou uma polêmica. Eu realmente não sei. Tem coisas que estão fora da minha compreensão. E, quanto mais eu tento entender, mais eu me torno alguém que pensaria esse tipo de coisa, e eu não quero ser essa pessoa. Então, prefiro não entender“, concluiu.