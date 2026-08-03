Antonia Fontenelle expõe o 'cala boca' que recebeu de juíza em audiência com Klara Castanho

Anos após a disputa judicial envolvendo Klara Castanho, Antonia Fontenelle voltou a falar publicamente sobre o caso e descreveu como foi sua participação na audiência do processo movido pela atriz.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora relatou que foi surpreendida pela condução da magistrada logo ao entrar na sala onde ocorria o julgamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com Fontenelle, antes de ser chamada para depor, ela permaneceu do lado de fora do tribunal enquanto Klara Castanho prestava seu depoimento.
Quando chegou sua vez, a influenciadora afirmou que a juíza determinou que uma auxiliar levasse uma caixa de som JBL para a audiência.
Segundo o relato, o equipamento foi utilizado para reproduzir, em alto volume, o vídeo publicado por Antonia nas redes sociais em que ela comentava o caso envolvendo a atriz.
A influenciadora contou que, diante do conteúdo exibido, a magistrada não permitiu que ela se manifestasse naquele momento, o que, segundo ela, provocou um forte impacto emocional.
Fontenelle afirmou que, assim que entrou na sala, tentou falar, mas foi interrompida pela juíza e informada de que não poderia se pronunciar.
O processo teve origem em 2022, quando Antonia Fontenelle e o jornalista Leo Dias divulgaram informações sobre a gravidez de Klara Castanho. Na ocasião, a atriz já havia dado à luz e entregue o bebê para adoção.
Depois que o caso veio a público, Klara gravou um vídeo no qual revelou que a gestação foi consequência de um abuso sexual.
Ela explicou que optou por levar a gravidez até o fim e, após o nascimento da criança, realizou a entrega voluntária para adoção.
A legislação brasileira assegura à vítima de estupro o direito de interromper a gestação. No caso de Klara Castanho, porém, a atriz decidiu prosseguir com a gravidez e, posteriormente, entregar o bebê para adoção, procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em artigo vigente desde 2017.
Na época, Fontenelle também respondeu a comentários sobre o episódio nas redes sociais. Em uma das manifestações, classificou a situação envolvendo a atriz como "monstruosa, porém virou banal" e ainda acusou Klara Castanho de abandono de incapaz.
"Ainda mais quando se tem uma situação financeira muito boa, crime em dobro", disparou na época.
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe debocha da aparência de Virginia em encontro: 'Tava na guerra?'
- Mariana Morais Cleo Pires desabafa sobre relação com Fábio Jr. e chama padrasto de 'pai'
- Mariana Morais Vini Jr. publica foto deitado com Virginia e momento íntimo viraliza
- Mariana Morais Marido de Gretchen passa por lipoaspiração e resultado impressiona
- Mariana Morais Valentina Couto, de 14 anos, integra o elenco de nova série da Netflix
- Mariana Morais Rafael Cardoso faz desabafo comovente após deixar clínica de reabilitação