Antonia Fontenelle expõe o 'cala boca' que recebeu de juíza em audiência com Klara Castanho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anos após a disputa judicial envolvendo Klara Castanho, Antonia Fontenelle voltou a falar publicamente sobre o caso e descreveu como foi sua participação na audiência do processo movido pela atriz.

A influenciadora relatou que foi surpreendida pela condução da magistrada logo ao entrar na sala onde ocorria o julgamento.

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De acordo com Fontenelle, antes de ser chamada para depor, ela permaneceu do lado de fora do tribunal enquanto Klara Castanho prestava seu depoimento.

Quando chegou sua vez, a influenciadora afirmou que a juíza determinou que uma auxiliar levasse uma caixa de som JBL para a audiência.

Segundo o relato, o equipamento foi utilizado para reproduzir, em alto volume, o vídeo publicado por Antonia nas redes sociais em que ela comentava o caso envolvendo a atriz.

A influenciadora contou que, diante do conteúdo exibido, a magistrada não permitiu que ela se manifestasse naquele momento, o que, segundo ela, provocou um forte impacto emocional.

Fontenelle afirmou que, assim que entrou na sala, tentou falar, mas foi interrompida pela juíza e informada de que não poderia se pronunciar.

O processo teve origem em 2022, quando Antonia Fontenelle e o jornalista Leo Dias divulgaram informações sobre a gravidez de Klara Castanho. Na ocasião, a atriz já havia dado à luz e entregue o bebê para adoção.

Depois que o caso veio a público, Klara gravou um vídeo no qual revelou que a gestação foi consequência de um abuso sexual.

Ela explicou que optou por levar a gravidez até o fim e, após o nascimento da criança, realizou a entrega voluntária para adoção.

A legislação brasileira assegura à vítima de estupro o direito de interromper a gestação. No caso de Klara Castanho, porém, a atriz decidiu prosseguir com a gravidez e, posteriormente, entregar o bebê para adoção, procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em artigo vigente desde 2017.

Na época, Fontenelle também respondeu a comentários sobre o episódio nas redes sociais. Em uma das manifestações, classificou a situação envolvendo a atriz como "monstruosa, porém virou banal" e ainda acusou Klara Castanho de abandono de incapaz.

"Ainda mais quando se tem uma situação financeira muito boa, crime em dobro", disparou na época.