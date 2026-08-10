Madonna doou material genético para gerar filha de Michael Jackson? Entenda a teoria

Uma antiga teoria sobre Michael Jackson e Madonna voltou a circular nas redes sociais após a publicação de um vídeo de Paris Jackson.
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Filha do Rei do Pop, a jovem passou a ser comparada à cantora por internautas, que resgataram uma teoria da conspiração sobre uma suposta ligação genética entre as duas famílias.
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Segundo a teoria, Madonna teria fornecido material genético a Michael Jackson para que ele pudesse ter Paris.
A hipótese ganhou força na internet a partir de interpretações sobre a aparência dos filhos de Michael Jackson.
No caso de Paris, usuários identificaram características que consideram semelhantes às de Madonna e utilizaram a comparação para retomar a história.
Diferentes versões dessa narrativa surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma delas foi acompanhada de evidências públicas que comprovassem a alegação.
Nas redes sociais, internautas reagiram à teoria: "Vocês estão doidos? Ela tá a cara da Debbie!", comentou uma internauta. "Isso faria sentido se ela não fosse a cara da mãe dela, né gente", comentou outra.
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