Empresária morre após realizar quatro cirurgias ao mesmo tempo

A empresária morreu após ser submetida a quatro procedimentos de cirurgia plástica em um hospital particular.

A família questiona o atendimento recebido por ela depois que apresentou dores intensas e episódios de vômito.

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Os procedimentos realizados foram mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração e enxertia.

Segundo os familiares, Giovana começou a passar mal após as cirurgias e teria solicitado que a equipe médica entrasse em contato com o profissional responsável pelo procedimento.

O pai da empresária, Roberto Gomes, consultor de vendas, relatou que a filha chegou a pedir ajuda após vomitar.

“Quando ela chegou a vomitar, pediu: ‘Pelo amor de Deus, entra em contato com ele. Ligue para ele, fala com ele, busca alguma coisa para mim’”, relatou o pai.

A família afirma que o médico não teria ido ao hospital mesmo diante da piora do quadro.

Ana Coelho, irmã de Giovana e médica, contou que os profissionais responsáveis pelo atendimento teriam informado que os sintomas estavam relacionados ao caráter invasivo das cirurgias.

“A equipe relatava que era normal, que ela fez um procedimento invasivo e por isso estava sentindo aquilo. Mas ela piorou muito rápido”, afirmou.

Em determinado momento, Giovana foi avaliada por um enfermeiro, que identificou pressão arterial baixa. Posteriormente, ela sofreu uma parada cardíaca na sala vermelha, por volta das 9h.

A empresária morreu no sábado (8) e foi sepultada na segunda-feira (10). Para a irmã, a perda foi especialmente dolorosa porque Giovana aguardava a realização das cirurgias e tinha muitos planos para a vida.

“Essa cirurgia era o sonho dela. Ela era inteligente, carismática, todos amavam ela. Ela tinha sede de viver, era amorosa. A gente não sabe como vai viver sem ela”, lamentou Ana.

Além da investigação conduzida pela Polícia Civil, o Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) informou que vai instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias da morte e o atendimento prestado à empresária.























