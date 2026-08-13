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COINCIDÊNCIA?

Influenciador mórmon morre dias depois de gravar vídeo sobre pós-morte

Chandler David, conhecido por criar conteúdo religioso para internet, morreu aos 27 anos

Influenciador religioso morre após gravar vídeo sobre vida pós-morte - (crédito: Reprodução/Instagram)
Influenciador religioso morre após gravar vídeo sobre vida pós-morte - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Chandler David Hendry, influenciador mórmon de 27 anos, repercutiu entre os seguidores após um acidente fatal ocorrido em Lehi, Utah, nos Estados Unidos.

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A comoção aumentou porque, pouco antes da tragédia, o criador de conteúdo havia publicado uma reflexão sobre a vida após a morte.

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O acidente aconteceu na última sexta-feira (7), segundo informações da emissora KUTV. Chandler teria avançado um sinal vermelho e colidido com outros dois veículos.

Os relatos também apontam que ele estava sem cinto de segurança no momento da batida.

Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o influenciador foi socorrido e encaminhado a um hospital em estado gravíssimo. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.

Chandler era recém-casado e morreu poucas semanas antes de completar dois anos de união com Analynn. Em declaração ao jornal "Deseret News", ela falou sobre a relação dos dois e lamentou a perda.

"Ele era a melhor pessoa que eu conhecia. Eu sentia o amor de Deus por mim através dele todos os dias", disse Analynn, esposa do influenciador, lamentando a morte precoce de Chandler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/08/2026 09:29
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