Davi Brito pede tapete de R$ 8 mil como presente de casamento aos convidados - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casamento de Davi Brito e Emilly Araújo já movimenta os preparativos e também chamou atenção pelos valores disponíveis na lista de presentes.

A cerimônia está marcada para 5 de setembro, em Salvador, e reúne opções que vão de R$ 69 a R$ 15 mil.

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O item de maior valor é justamente uma experiência para os noivos: a viagem de lua de mel, enquanto a opção mais barata é um kit de colheres de bambu.

O próprio campeão do "BBB 24" já havia comentado sobre a lista e brincado com os amigos sobre a possibilidade de receber presentes mais caros.

Os convites do casal já foram enviados e contam com um QR code que direciona os convidados para a relação de itens. A revista Quem consultou a lista e identificou alguns dos produtos de maior valor.

Entre eles estão um tapete persa artesanal de R$ 8,1 mil, uma geladeira de três portas avaliada em R$ 6,1 mil e uma lava-louças com capacidade para 14 serviços, cujo preço se aproxima de R$ 5 mil.

A lista também oferece opções destinadas à viagem de Davi e Emilly. Os convidados podem contribuir, por exemplo, com o aluguel de um carro, por R$ 2,1 mil, uma sessão de massagem, de R$ 459, um passeio de balão, de R$ 545, ou ainda um passeio de barco, que custa R$ 400.

Ao explicar a escolha dos valores, Davi afirmou que cada convidado pode decidir quanto pretende desembolsar. O ex-BBB também contou que chegou a ser chamado de "cara de pau" por Emilly ao falar sobre a lista.

"Falando do casamento, não vou mentir, estou empolgado. Fizemos uma lista de presentes do nosso casamento. Tem presente de R$ 100 a R$ 15 mil. Aí quem vai dizer é você e as suas condições de dar um presente para o noivo e a noiva. Emilly falou: ‘Davi, você é cara de pau’. Não é ser cara de pau. Você que é meu amigo e está vindo para o meu casamento, dá um presente para o noivo e para a noiva. Eu tenho que passar a lua de mel com minha esposa em algum lugar", disse Davi Brito.

Além das experiências e dos itens para a casa, a relação inclui passagens de avião para os noivos, geladeira e outros produtos. A celebração de Davi e Emilly está estimada em aproximadamente R$ 2 milhões, segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias.