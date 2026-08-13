Virginia pretende deixar o Brasil para morar com Vini Jr. na Espanha - (crédito: Reprodução/Instagram)

A decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio estaria ligada a uma mudança importante na vida pessoal da influenciadora.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a intenção de se mudar para a Espanha teria pesado diretamente na escolha anunciada nesta quarta-feira (12).

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Namorada do jogador Vini Jr., do Real Madrid, Virginia teria informado à escola de samba que pretende passar a viver no país europeu.

Com a nova rotina, a influenciadora avaliou que não conseguiria cumprir a agenda de ensaios e demais compromissos exigidos pela Grande Rio.

A mudança de país já seria considerada praticamente definida nos bastidores. De acordo com as informações, Virginia estaria inclusive buscando uma escola para os filhos na Espanha, sinalizando que a transferência não seria apenas temporária.

Diante dessa nova realidade, a influenciadora teria concluído que manter o posto de rainha de bateria seria incompatível com a rotina familiar e profissional que terá fora do Brasil.

Por esse motivo, Virginia decidiu se desligar da Grande Rio antes do início de um novo ciclo de preparação para o Carnaval.

A saída foi anunciada por ela nas redes sociais nesta quarta-feira (12), após ter desfilado pela escola apenas no Carnaval deste ano.