Virginia pretende deixar o Brasil para morar com Vini Jr. na Espanha

A decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio estaria ligada a uma mudança importante na vida pessoal da influenciadora.
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Segundo a colunista Fábia Oliveira, a intenção de se mudar para a Espanha teria pesado diretamente na escolha anunciada nesta quarta-feira (12).
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Namorada do jogador Vini Jr., do Real Madrid, Virginia teria informado à escola de samba que pretende passar a viver no país europeu.
Com a nova rotina, a influenciadora avaliou que não conseguiria cumprir a agenda de ensaios e demais compromissos exigidos pela Grande Rio.
A mudança de país já seria considerada praticamente definida nos bastidores. De acordo com as informações, Virginia estaria inclusive buscando uma escola para os filhos na Espanha, sinalizando que a transferência não seria apenas temporária.
Diante dessa nova realidade, a influenciadora teria concluído que manter o posto de rainha de bateria seria incompatível com a rotina familiar e profissional que terá fora do Brasil.
Por esse motivo, Virginia decidiu se desligar da Grande Rio antes do início de um novo ciclo de preparação para o Carnaval.
A saída foi anunciada por ela nas redes sociais nesta quarta-feira (12), após ter desfilado pela escola apenas no Carnaval deste ano.
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