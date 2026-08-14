Ex-boxeador morre após 11 anos em estado vegetativo - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-boxeador porto-riquenho Prichard Colón morreu nesta quinta-feira (13), aos 31 anos, após permanecer por 11 anos em estado vegetativo.

A trajetória do atleta foi interrompida de forma trágica em 2015, quando ele tinha apenas 23 anos e sofreu graves consequências neurológicas durante uma luta profissional.

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O combate contra o norte-americano Terrel Williams terminou após Colón receber uma sequência de golpes na parte posterior da cabeça, região proibida pelas regras do boxe.

Na ocasião, o porto-riquenho apresentou sintomas como tontura e náusea, e a luta precisou ser interrompida.

Os golpes provocaram um hematoma subdural, condição caracterizada pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

Colón foi submetido a uma cirurgia para reduzir a pressão na região, mas o procedimento não conseguiu reverter as lesões neurológicas provocadas pelo episódio.

O boxeador permaneceu em coma durante 221 dias. Ao recuperar a consciência, entretanto, não retomou uma vida independente: permaneceu em estado vegetativo e passou a necessitar dos cuidados dos pais para as atividades cotidianas.

Antes da tragédia, Colón era considerado uma das promessas do boxe. Com apenas dois anos de carreira profissional, ele havia construído um cartel de 23 vitórias, sendo 13 por nocaute, e uma derrota.

A confirmação da morte foi feita pelo pai do atleta nas redes sociais.

“Bom dia a todos. Lamento informar o falecimento do meu filho Prichard. Ele agora está em um lugar melhor. Obrigado por tantos anos de amor e orações. Na medida do possível, por favor, continuem nos incluindo em suas orações”, escreveu.

O caso também provocou questionamentos sobre a segurança no esporte. Embora os golpes desferidos na nuca sejam proibidos no boxe, Terrel Williams não recebeu uma suspensão prolongada nem outra punição esportiva de maior duração pelo episódio.

Após o ocorrido, o pai de Colón passou a cobrar medidas das autoridades responsáveis pelo boxe.