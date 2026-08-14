Nizam detalha como descobriu suposta traição de Aline Mineiro com Jon Vlogs

O fim do relacionamento entre Nizam Hayek e Aline Mineiro ganhou uma nova versão após o ex-BBB revelar, durante uma live, que teria descoberto uma suposta traição enquanto estava confinado em A Fazenda 17.

Segundo o influenciador, o assunto envolvia a ex-Panicat e o empresário e influenciador Jon Vlogs.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nizam contou que tomou conhecimento do caso de maneira inesperada. Durante uma transmissão ao vivo, ele acompanhava o conteúdo quando uma mensagem começou a ser repetida no chat.

O comentário afirmava que Aline teria se relacionado com Jon enquanto ele estava no reality.

“Ele virou o computador pra mim, eu vejo o chat. Aí alguém floodou no chat, é, ‘Nizam, a Aline te traiu com o Jon Vlogs’, alguém floodou… na hora que ele virou o computador, mano, alguém floodou o chat.”

Apesar de ter lido a mensagem, o influenciador afirmou que decidiu não demonstrar reação naquele momento.

Ele preferiu cumprir normalmente os compromissos relacionados ao programa da Record antes de tentar esclarecer o que havia acontecido.

“Eu li e fiquei quieto, nem falei nada, fiquei quieto, tá ligado? Mano, eu deixei passar todos os compromissos da Fazenda, eu já sabia, só que eu deixei passar todos os compromissos, tudo que a gente tinha pra fazer.”

A tentativa de confirmar a informação aconteceu posteriormente por meio de Gabily. Nizam pediu que a amiga procurasse Jon Vlogs para descobrir se o relato que circulava no chat realmente procedia.

“Aí eu pedi pra Gabily ligar pro Jon, falei: ‘Gabily, liga pro Jon pra ver se essa fita é quente’. Aí, mano, no final que a Gabily ligou pro Jon, o Jon aparentemente assumiu pra Gabily… é, enfim, aí foi isso.”

Nizam e Aline começaram o relacionamento em meados de 2025, pouco antes da participação dele em "A Fazenda 17".

O namoro chegou ao fim em dezembro daquele ano, após as gravações de "De Férias com o Ex: Diretoria".

Ainda conforme o relato do ex-BBB, a suposta traição teria acontecido durante um after de uma festa promovida por Virginia Fonseca, enquanto ele permanecia confinado no reality rural.